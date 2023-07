Calificare la pas și premieră la Wimbledon pentru liderul mondial Alcaraz

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, a acces în turul al treilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon după ce l-a eliminat vineri pe francezul Alexandre Muller, 6-4, 7-6 (7/2), 6-3.

Următorul adversar al spaniolului va fi învingătorul dintre chilianul Nicolas Jarry (28 ATP) şi australianul Jason Kubler (77 ATP). Alcaraz, care are 20 de ani, nu a ascuns că vrea să câştige acest turneu, notează AFP.

Aceasta a fost prima victorie pentru Alcaraz pe terenul central de la Wimbledon.

Rezultate de vineri din proba masculină de simplu:

Turul 2:

Carlos Alcaraz (Spania/cap de serie N.1) - Alexandre Muller (Franţa) 6-4, 7-6 (7/2), 6-3

Alexander Zverev (Germania/N.19) - Yosuke Watanuki (Japonia) 6-4, 5-7, 6-2, 6-2

Matteo Berrettini (Italia) - Alex De Minaur (Australia/N.15) 6-3, 6-4, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania/N.31) - Botic van de Zandschulp (Olanda) 6-1, 2-6, 6-4, 6-3

Holger Rune (Danemarca/N.6) - Roberto Carballés (Spania) 6-3, 7-6 (7/3), 6-4

Daniil Medvedev (Rusia/N.3) - Adrian Mannarino (Franţa) 6-3, 6-3, 7-6 (7/5)

Marton Fucsovics (Ungaria) - Marcos Giron (SUA) 7-6 (7/2), 6-3, 4-6, 6-4

Christopher O'Connell (Australia) - Jiri Vesely (Cehia) 6-3, 7-5, 6-4

Turul 3:

Jannik Sinner (Italia/N.8) - Quentin Halys (Franţa) 3-6, 6-2, 6-3, 6-4

Hubert Hurkacz (Polonia/N.17) - Lorenzo Musetti (Italia/N.14) 7-6 (7/4), 6-4, 6-4

World #1 Carlos Alcaraz gets his first ever win on Centre Court, beating Alexandre Muller 6-4, 7-6 (2), 6-3 to reach the 3rd round.

Jarry or Kubler tomorrow for him at #Wimbledon. pic.twitter.com/7Kd0bbmkh2