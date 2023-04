Carlos Alcaraz, victorie sub privirile lui Ilie Năstase! Spaniolul va lupta mâine pentru un nou trofeu

Jucătorul spaniol Carlos Alcaraz, locul 2 ATP, s-a calificat în finala turneului de la Barcelona.

Alcaraz l-a învins în semifinale pe englezul Dan Evans, scor 6-2, 6-2. La meci a asistat și Ilie Năstase, invitat special de organizatori, care vor să îi aducă un omagiu primului lider ATP.

Nasty a și câștigat turneul de la Barcelona în 1973, anul când a devenit primul lider al clasamentului masculin.

Alcaraz va juca duminică în finală (ora 17.00) împotriva grecului Stefanos Tsitsipas, care l-a învins pe Lorenzo Musetti, scor 6-4, 5-7, 6-3.

Back ✌️ back in Barcelona? 🇪🇸

Defending champion @carlosalcaraz takes out Evans to meet [2] Tsitsipas on silverware Sunday!@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/G2W8egnLlY