Carlos Alcaraz, de pe altă planetă. Novak Djokovic a început să râdă când a văzut lovitura VIDEO

Programul de vineri, 9 iunie, la Roland-Garros, este dominat de semifinalele masculine, cap de afiș fiind confruntarea Carlos Alcaraz - Novak Djokovic.

De la ora 15.45, pe arena centrală are loc meciul anului în circuitul ATP, semifinala dintre Carlos Alcaraz (Spania, 1 ATP) și Novak Djokovic (Serbia, 3 ATP).

La 1-0 la seturi pentru Djokovic, în setul al doilea, Carlos Alcaraz a reușit o lovitură fantastică, Novak Djokovic începând să râdă după ce a pierdut punctul, în semn de apreciere.

What a shot from Alcaraz, Djokovic had to laugh that he actually made it 😂 pic.twitter.com/Dcepc73MZy