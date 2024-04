Carlos Alcaraz, declarații îngrijorătoare: ”Nu sunt sigur de nimic”

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, constrâns să declare forfait pentru turneele de la Monte Carlo şi Barcelona, din cauza unei probleme medicale, a declarat luni că nu ştie dacă va fi capabil să-şi apere titlul la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, care va debuta pe 22 aprilie.

"Intenţia mea este să joc la Madrid Open, dar nu sunt sigur de nimic", a declarat Alcaraz în faţa jurnaliştilor. "Nu vreau să fiu prezumţios şi să pretind că voi fi la sută la sută la Madrid Open, chiar dacă acesta este scopul meu", a adăugat el.

"Vom încerca să facem tot ce ne stă în putere pentru a realiza acest lucru", a mai spus jucătorul iberic.

Carlos Alcaraz a fost nevoit să se retragă din turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo (7-14 aprilie) din cauza comprimării nervului median la braţul drept, iar apoi a declarat forfait şi pentru turneul de la Barcelona, care a debutat luni şi care este de asemenea deţinătorul titlului.

"Am venit acasă de la Monte Carlo să văd dacă, totuşi, cu odihnă, timp, antrenament şi răbdare, pot ajunge în formă bună la Barcelona", a detaliat el. 'Sâmbătă dimineaţa, am făcut un RMN şi imaginile au fost liniştitoare, (...) dar duminică nu a mers aşa cum mi-am dorit, de fiecare dată când am crescut puterea loviturii, disconfortul s-a amplificat", a subliniat Alcaraz.