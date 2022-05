Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au oferit un spectacol de zile mari la Madrid: tânărul spaniol câștigă un meci epic VIDEO

Meci fabulos în semifinalele turneului de la Madrid între sârbul Novak Djokovic, liderul ATP, și spaniolul Carlos Alcaraz, locul 9 ATP, starul în ascensiune al tenisului mondial.

A fost un meci cu răsturnări de situație, puncte extraordinare, o dispută tensionată și spectaculoasă, încheiată după trei ore și 35 de minute de joc.

Învingător a ieșit Carlos Alcaraz, scor 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5). Spaniolul răpune astfel al doilea mare titan al tenisului, după ce în sferturi îl bătuse și pe Rafael Nadal.

În primul set, Alcaraz a condus cu 4-2, dar Djokovic a revenit, a împins meciul în tie-break și s-a impus. În partea a doua, Alcaraz a reușit breakul decisiv la scorul de 6-5 și și-a adjudecat setul. Iar în decisiv, s-a mers cap la cap pînă în tie-break, după ce Djokovic a salvat o minge de meci pe serviciu la 5-4 pentru Alcaraz.

În tie-breakul setului decisiv, Carlos Alcaraz (19 ani) a dovedit că are sânge rece și s-a impus cu 7-5 spre bucuria imensă a spaniolilor.

Ce mesaj a transmis Alcaraz după ce i-a bătut pe Nadal și Djokovic

În cea de-a două semifinală se vor întâlni germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP, și grecul Stefanos Tsitsipas, locul 5 ATP. Acest meci va începe abia după închierea finalei feminine dintre Ons Jabeur și Jessica Pegula, care ar fi trebuit să să se joace de la 19.30, dar a fost întârziată de disputa Alcaraz - Djokovic.

Câteva dintre punctele fabuloase ale partidei

Let's talk about this man's drop shot 😲 @alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/AsrEApxrQe

Pure theater to end the first set between Djokovic & Alcaraz 🍿@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/yuXjZfFAtc