Lumea tenisului îl aplaudă în picioare pe Carlos Alcaraz: mesajul lui Patrick Mouratoglou

Carlos Alcaraz a reușit ceea ce nu o făcuse nimeni până la el: să îi bată pe Nadal și pe Djokovic în cadrul unui turneu jucat pe zgură.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Djokovic după o bătălie epică, de trei ore și 35 de minute și s-a calificat în finala turneului de la Madrid.

Alcaraz îl învinsese în sferturi pe Nadal, fiind primul jucător care izbutește victorii în fața celor doi titani ai tenisului la același turneu jucat pe zgură.

Meciul lui Alcaraz cu Djokovic i-a impresionat pe specialiștii tenisului, printre care și Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. "Ce meci!", a scris francezul pe twitter. Mouratoglu a revenit apoi cu un alt mesaj: "Nu știu câte scurte a reușit Alcaraz cu Djokovic, dar e ireal. Nu atât calitatea execuției, dar și abilitatea de a le ascunde atât de bine!"

I don’t know how many drop shot winners has @alcarazcarlos03 been able to produce against @DjokerNole but it is unreal!

Not only quality in the execution but also ability to disguise them so well!