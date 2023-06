Carlos Alcaraz e din nou numărul 1, detronându-l pe Djokovic. Primul trofeu pe iarbă pentru spaniol

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP, principal favorit) şi australianul Alex De Minaur (18 ATP, favorit nr. 7) au jucat duminică în finala turneului ATP 500 pe iarbă de la Queen's Club din Londra, dotat cu premii totale de 2.195.175 de euro.

Alcaraz s-a impus cu 6-4, 6-4, după o oră și 36 de minute, obținând astfel primul său titlu ATP pe iarbă.

De asemenea, în urma victoriei, Alcaraz l-a depășit pe Novak Djokovic în clasamentul mondial și va reveni pe prima poziție. Ca urmare, ibericul va fi cap de serie 1 la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

What a week!

Carlos Alcaraz plays another great match to beat Alex De Minaur 6-4, 6-4 and win a first career title on grass (needed just three tournaments) at the Queen's Club.

11th career title and already a 5th in 2023 (nobody got more).

40 wins, 4 losses in 2023. Brutal. pic.twitter.com/PnsJ7QLm8H