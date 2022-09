Rezultat-surpriză pentru Carlos Alcaraz la primul meci după ce a devenit numărul unu ATP

Carlos Alcaraz (19 ani) a ținut cu orice preț să ajute echipa Spaniei în meciul contra Canadei din Cupa Davis, care a avut loc la Valencia.

Deși venea după un US Open epuizant, cu multe partide maraton, și după un drum lung spre casă, Carlos Alcaraz a intrat pe teren însă nu a avut succes. El a jucat contra canadianului Felix Auger-Aliassime și a pierdut un meci de aproape trei ore.

Aliassime s-a impus în trei seturi, scor 6-7, 6-4, 6-2.

Canada a depășit Spania cu 2-1, însă ibericii trebuie să învingă Coreea de Sud pentru a se califica din grupa din care mai face parte și Serbia.

