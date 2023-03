Fenomenul Alcaraz: spaniolul a atins o bornă incredibilă la 19 ani. Un singur jucător e înaintea lui

Spaniolul Carlos Alcaraz, noul star al tenisului mondial, a obţinut luni cea de-a 100-a sa victorie în circuitul ATP, la doar 19 ani, performanţă pentru care a avut nevoie de numai 132 de meciuri, informează agenţia EFE.

Singurul tenisman din istorie care a reuşit să atingă mai rapid această bornă a fost americanul John McEnroe, retras din activitate în 1992, care ajuns la o sută de victorii în 131 de partide.

Pe locul al treilea, după Carlos Alcaraz şi John McEnroe, se află un alt fost jucător american, Andre Agassi, cu 100 de victorii înregistrate în 135 de meciuri disputate.

Number of matches played to reach 100 wins by World No. 1s:

131 - McEnroe (aged 19)

132 - Alcaraz (aged 19)

135 - Agassi (aged 18)

137 - Nadal (aged 19)

138 - Wilander (aged 18)

140 - Becker (aged 20)

