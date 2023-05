Carlos Alcaraz, în semifinale la Madrid după a noua victorie la rând: spaniolul se apropie amenințător de Djokovic

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz s-a calificat miercuri în semifinalele turneului ATP 1000 de la Madrid, după ce l-a învins în sferturi pe rusul Karen Khachanov.

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Mutua Madrid Open după un meci de o oră și cincizeci de minute în compania rusului Karen Khachanov.

Alcaraz (19 ani, nr 2 ATP) s-a impus în două seturi, 6-4, 7-5, în faţa jucătorului de 26 de ani, clasat pe poziţia a 12-a în ierarhia ATP.

Alcaraz, care vine după trofeul câștigat la Barcelona, are nouă victorii la rând.

Dacă va triumfa la Madrid, se va apropia la doar cinci puncte de Novak Djokovic în clasamentul ATP.

Alcaraz va juca în semifinale cu Borna Coric sau Daniel Altmaier.

Incredible performance 👏 @carlosalcaraz fights back in the second set to secure a place in the semi-finals taking out Khachanov 6-4 7-5.@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/2nXICm2LKc