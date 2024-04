Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat vineri în runda a treia a turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 6-1, pe kazahul Alexander Şevcenko (59 ATP).

Alcaraz s-a impus lejer, după doar o oră şi zece minute de joc, iar în runda următoare îl va avea adversar pe brazilianul Thiago Wild (63 ATP).

Tenismenul iberic a impresionat cu o lovitură magnifică din apropierea fileului, care a stârnit elogii în mediul online. ”L-ar face mândru pe Federer”, e una dintre aceste reacții de apreciere.

Carlos Alcaraz hits an insane pick up volley in Madrid.

Absolutely picturesque.

Pretty crazy to think that these soft hands are the same hands capable of ripping 100+ mph forehands.

This one would make Federer proud.

pic.twitter.com/jJySWyKwg2