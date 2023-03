Tânărul Alcaraz l-a impresionat pe Mats Wilander: "Poate schimba istoria tenisului. Doar la Federer am mai văzut această varietate de lovituri"

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul ATP şi principal favorit, s-a calificat lejer în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, după ce a trecut vineri seara, în două seturi, 6-0, 6-2, de argentinianul Facundo Bagnis (100 ATP).

Alcaraz s-a impus după doar o oră de joc şi va evolua în runda următoare împotriva sârbului Dusan Lajovic (76 ATP).

"Doar la Federer am mai văzut acest arsenal de lovituri și această varietate. După ce l-am văzut pe Medvedev învingându-l pe Djokovic în finala de la US Open am crezut că poate el va fi cel care va face diferența. Nu, nu este el, pentru că Djokovic și Nadal încă mai câștigă Slamuri. Cel care ar putea schimba istoria este Carlos Alcaraz", a spus Mats Wilander.

Rezultate din turul 2 de la Miami Open:

Carlos Alcaraz (Spania/N.1) - Facundo Bagnis (Argentina) 6-0, 6-2

Dusan Lajovic (Serbia) - Maxime Cressy (SUA/N.30) 6-4, 7-6 (7/2)

Alejandro Davidovich (Spania/N.20) - Brandon Nakashima (SUA) 6-4, 7-6 (7/5)

Tommy Paul (SUA/N.16) - Marc-Andrea Huesler (Elveţia) 5-7, 6-3, 6-4

Taylor Fritz (SUA/N.9) - Emilio Nava (SUA) 6-4, 6-1

Denis Shapovalov (Canada/N.24) - Guido Pella (Argentina) 6-3, 3-6, 6-3

Diego Schwartzman (Argentina/N.31) - Wu Yibing (China) 7-6 (7/1), 6-1

Holger Rune (Danemarca/N.7) - Marton Fucsovics (Ungaria) 6-3, 7-5

Casper Ruud (Norvegia/N.3) - Ilia Ivaşka (Belarus) 6-2, 6-3

Botic van de Zandschulp (Olanda/N.26) - Alexei Popyrin (Australia) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2

Emil Ruusuvuori (Finlanda) - Roberto Bautista (Spania/N.22) 6-4, 7-6 (7/5)

Taro Daniel (Japonia) - Alexander Zverev (Germania/N.13) 6-0, 6-4

Jannik Sinner (Italia/N.10) - Laslo Djere (Serbia) 6-4, 6-2

Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.21) - Jan-Lennard Struff (Germania) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Miomir Kecmanovic (Serbia/N.29) - Ugo Humbert (Franţa) 6-4, 6-7 (5/), 7-6 (7/3)

Andrei Rublev (Rusia/N.6) - J.J. Wolf (SUA) 7-6 (7/3), 6-4.

