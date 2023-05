Încă un scandal după turneul de la Madrid: Carlos Alcaraz, favorizat de organizatori! Detaliul observat de o fostă jucătoare

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid pentru al doilea an consecutiv, duminică, după ce l-a învins în finală pe germanul Jan-Lennard Struff (65 ATP), cu 6-4, 3-6, 6-3.

Alcaraz, care a împlinit săptămâna trecută 20 de ani, şi-a trecut în palmares al zecelea său titlu şi al patrulea de categoria Masters 1.000. În acest sezon, ibericul s-a impus impuc la Buenos Aires, Indian Wells şi Barcelona.

Cu trei săptămâni înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (28 mai-11 iunie), spaniolul are 19 victorii şi 20 de partide jucate pe zgură în 2023. El este neînvins pe zgura europeană, având 11 victorii consecutive la Barcelona şi Madrid, singurul eşec pe această suprafaţă fiind suferit în februarie, în finala de la Rio, în faţa britanicului Cameron Norrie.

Există însă voci care acuză că Alcaraz a fost favorizat de organizatorii de la Madrid Open. Atât prin programarea meciurilor, cum a remarcat Rennae Stubbs, cât și prin condițiile de joc.

Fosta jucătoare Daniela Hantuchova, devenită între timp comentatoare sportivă, a remarcat un detaliu fin: „Un lucru, băieți, vreau să subliniez, oamenii au udat terenul de două ori de când vorbim”, a spus Hantuchova în timpul discuției de dinaintea meciului la Prime.

„Așadar, simt că încearcă să facă curtea cât mai lent posibil, ca să fie mai ușor pentru Carlos să returneze acel serviciu.”

„Dar asta nu se întâmplă de obicei; a fost prima dată când am observat săptămâna aceasta că s-a udat terenul atât de mult”, a adăugat ea.

