Carlos Alcaraz intră direct în istoria tenisului după ce i-a bătut pe Nadal și pe Djokovic la Madrid

Un meci senzațional s-a jucat la Madrid între spaniolul Carlos Alcaraz (9 ATP) și liderul mondial Novak Djokovic.

Spaniolul de 19 ani s-a impus după 3 ore și 35 de minute - mai multe amănunte aici.

Carlos Alcaraz devine primul jucător din istorie care reușește să îi învingă pe Nadal și pe Djokovic pe zgură în același turneu.

De asemenea, Carlos Alcaraz este cel mai tânăr jucător care reușește să bată un lider ATP din 2005 încoace. Spaniolul are 19 ani și două zile.

După victoria cu Djokovic, Alcaraz a scris pe camerele de filmat: "O partidă la Madrid e foarte lungă", parafrazându-l pe fotbalistul lui Real Madrid, Vinicius jr, care a făcut această declarație după succesul cu Manchester City. De altfel, Alcaraz este fan Real Madrid.

