Spaniolul Carlos Alcaraz a rescris istoria la Miami Open: a devenit cel mai tânăr câștigător al turneului.

La 18 ani, Carlos Alacaraz se anunță a fi următorul mare star al tenisului mondial. Tocmai și-a adjudecat primul lui turneu, dar nu unul oarecare, ci un Masters 1000, așa cum e Miami Open.

Alcaraz (16 ATP) l-a învins în finală pe norvegianul Casper Ruud, locul 6 ATP, scor 7-5, 6-4.

Spaniolul a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria turneului de la Miami, detronându-l pe Novak Djokovic. De luni, 4 aprilie, va urca până pe locul 11 ATP.

THE FUTURE IS HERE 🇪🇸

The moment @alcarazcarlos03 broke Djokovic’s record as YOUNGEST men’s champion in #MiamiOpen history! pic.twitter.com/9zX8ZidYyK