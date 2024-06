Carlos Alcaraz e în optimi la Roland Garros. Performanță magnifică a tânărului spaniol VIDEO

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut vineri seara, în trei seturi, 6-4, 7-6 (7/5), 6-3, de americanul Sebastian Korda (28 ATP, favorit nr. 27).

Alcaraz s-a impus după o partidă de două ore şi 42 de minute, în care a reuşit trei aşi fără a comite nicio dublă greşeală. În runda următoare, el îl va înfrunta pe învingătorul din meciul care-i opune pe americanul Ben Shelton (15 ATP, favorit nr. 15) şi canadianul Felix Auger-Aliassime (21 ATP, favorit nr. 21).

Carlos Alcaraz a ajuns pentru al treilea an consecutiv în săptămâna a doua la Roland Garros și a declarat că se simte în mare formă.

El a reușit câteva lovituri senzaționale.

