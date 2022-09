Discursul emoționant al lui Carlos Alcaraz, cel mai tânăr lider ATP din istorie VIDEO

Spaniolul Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingându-l în finală pe norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, numărul 7 ATP.

Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-4, 2-5, 7-6 (1), 6-3, în trei ore şi 20 de minute.

Datorită acestui succes, spaniolul urcă de pe locul 4 mondial pe prima poziţie în clasamentul ATP şi scrie istorie, el devenind cel mai tânăr lider ATP.

“Este ceva la ce visam din copilărie – să fiu numărul unu în lume, să fiu campion la un graand slam. Am muncit foarte mult pentru asta”, a spus sportivul la ceremonia de la final.

Dreams came true today for @carlosalcaraz! pic.twitter.com/B3igk7LT36 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2022

Saltul de pe locul 4 pe locul 1 de la anunţarea clasamentului ATP o dată până la anunţarea următorului clasament ATP le egalează pe cele înregistrate doar de trei alţi spoortivi: Carlos Moya (15 martie 1999), Andre Agassi (5 iulie 1999) şi Pete Sampras (11 septembrie 2000).

Alcaraz a obţinut 51 de victorii în circuit în acest an, cu cinci mai multe decât Stefanos Tsitsipas, care ocupă locul doi în această privinţă. Odată cu triumful la US Open, Alcaraz a urcat pe prima poziţie în ierarhia Pepperstone ATP Live Race To Turin.

Spaniolul este primul jucător care devine lider ATP după US Open, după 2003, când performanţa a fost reuşită de antrenoruul său, Juan Carlos Ferrero. În plus, el este cel mai tânăr campion de grand slam după 2005, când tot la 19 ani performanţa a fost reuşită de Rafael Nadal la Roland Garros. La US Open, în 1990 Pete Sampras câştiga trofeul tot la 19 ani.

Pentru Carlos Alcaraz, US Open este primul trofeu major din carieră.

