Liderul ATP, de nerecunoscut! Ce a pățit Carlos Alcaraz la Astana Open

Carlos Alcaraz nu își revine din euforie după ce a câștigat titlul la US Open și a urcat pe primul loc ATP.

De atunci, el a pierdut și a câștigat un meci în Cupa Davis, iar azi a cedat total neașteaptat în fața belgianului David Goffin (66 ATP) la Astana.

Goffin, care a ajuns pe tablou din postura de lucky-loser, l-a învins cu 7-5, 6-3 pe Carlos Alcaraz. Belgianul a reușit performanța de a-l învinge pe liderul ATP după ce pierduse în calificări în fața unui jucător de 19 ani, Luca Nardi.

Spaniolul a jucat 63 de partide în acest an, dar pînă la meciul cu Goffin de azi nu i s-a întâmplat să nu câștige măcar un set!

3 - David #Goffin has won his third career match against the number 1 opponent - in Nur Sultan v Carlos Alcaraz - after the ATP Finals in 2017 and the ATP Cup 2020, each versus Rafael Nadal. Wall.