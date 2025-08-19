Cei doi câştigători de la Cincinnati, Carlos Alcaraz şi Iga Swiatek, aşteptaţi să joace marţi seară primul lor meci mixt la US Open, au călătorit împreună la Flushing Meadows cu un avion privat, la doar câteva ore după triumful jucătoarei poloneze.

Într-un videoclip difuzat de contul oficial al turneului de la Cincinnati, cei doi câştigători pot fi văzuţi împreună după săptămâna în care s-au impus la turneu.

Proba de dublu mixt va avea loc în paralel cu săptămâna de calificări, într-un format complet nou, cu 1 milion de dolari în joc pentru perechea câştigătoare. Swiatek va face pereche cu Casper Ruud şi îşi va face debutul marţi seara, nu înainte de ora 18:00.

În ceea ce-l priveşte pe Alcaraz, acesta va împărţi terenul Arthur Ashe de la ora 20.00 cu britanica Emma Răducanu şi va înfrunta perechea Jessica Pegula-Jack Draper, cap de serie numărul 1 pe tablou.

