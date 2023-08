Imagini fabuloase cu Carlos Alcaraz la US Open. Spaniolul a început să cânte pe teren VIDEO

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul mondial şi campionul en titre la Flushing Meadows, s-a calificat facil în runda a doua a turneului US Open, după ce a profitat de abandonul adversarului său, germanul Dominik Koepfer (75 ATP), marţi, la New York, la scorul de 6-2, 3-2 pentru iberic.

Koepfer s-a accidentat în primul ghem al meciului, suferind o entorsă, jocul fiind întrerupt pentru a i se bandaja glezna, dar în cele din urmă a fost nevoit să se retragă.

Următorul adversar al lui Alcaraz va fi sud-africanul Lloyd Harris.

Spaniolul a fost urmărit din tribune de un cunoscut cântăreț, columbianul Sebastian Yatra, iar la final a fost provocat să fredoneze o melodie a acestuia.

Carlos Alcaraz sings a Sebastian Yatra song at the US Open.

And guess what, Sebastian is in the crowd.

We love a multi-talented defending champion. 😂pic.twitter.com/pGOMcojvni