Cum s-a încheiat duelul ”puștilor” de la Wimbledon, Alcaraz - Rune. Tabloul semifinalelor

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a dispus în sferturi de finală de danezul Holger Rune.

Carlos Alcaraz (20 de ani, nr 1 ATP) s-a impus în meciul din sferturile de finală disputat în compania danezului Holger Rune (20 de ani, nr 6 ATP), după două ore şi 18 minute de joc.

Alcaraz a câştigat partida în trei seturi, scor 7-6 (3), 6-4, 6-4 şi va juca în semifinale cu tenismanul rus Daniil Medvedev (27 de ani, nr 3 ATP).

În a doua semifinală se vor înfrunta italianul Jannik Sinner şi sârbul Novak Djokovic.

Duelul duntre Alcaraz și Rune a fost unul special, între doi jucători care se știu de mulți ani, ei făcând chiar pereche la dublu atunci când aveau doar 13 ani.

Carlos Alcaraz and Holger Rune playing doubles together at 13 years-old 🥰

