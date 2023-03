Meciuri de cinci stele în semifinale la Indian Wells: cum arată cele două tablouri

Jucători și jucătoare de top s-au calificat în semifinalele Indian Wells, turneu considerat de mulți drept "al cincilea Grand Slam".

Pe tabloul masculin, Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) l-a învins pe Felix Auger Aliassime, 6-4, 6-4 și va juca în semifinale împotriva lui Jannick Sinner, locul 13 ATP. Italianul a trecut de Taylor Fritz, scor 6-4, 4-6, 6-4. În cealaltă semifinală se întâlnesc rusul Daniil Medvedev și americanul Frances Tiafoe.

Semifinale, tabloul masculin

[2] Carlos Alcaraz vs. [13] Jannik Sinner

[6] Daniil Medvedev vs. [16] Frances Tiafoe

La fete, victoria Igăi Swiatek în fața Soranei Cîrstea a conturat tabloul semifinalelor. Poloneza (1 WTA) va juca în penultimul act cu Elena Rybakina (10 WTA), fosta campioană de la Wimbledon, iar Aryna Sabalenka (locul 2) o va înfrunta pe Maria Sakkari (poziția a 7-a WTA).

