S-a întors Carlos Alcaraz! Ce-a făcut fostul lider mondial la turneul din Argentina

După patru luni de absenţă din cauza unei accidentări, spaniolul Carlos Alcaraz a revenit cu victorie, după ce l-a învins, miercuri, pe sârbul Laslo Djere şi s-a calificat în sferturi la Openul Argentinei de la Buenos Aires.

Jucătorul de 19 ani a câştigat cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2 în faţa lui Djere, locul 57 mondial.

În sferturi, numărul 2 mondial va evolua cu un alt sârb, Dusan Lajovic.

Alcaraz s-a accidentat în ianuarie la piciorul drept şi nu a putut participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

