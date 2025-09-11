Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis

Carlos Alcaraz (22 de ani) e pe val. Tocmai a câștigat al șaselea titlu de Grand Slam al carierei și a urcat pe locul unu ATP.

Spaniolului îi merge bine și în plan sentimental. Despre Carlos Alcaraz s-a spus că ar forma un cuplu cu Emma Răducanu, jucătoarea cu tată român, însă cei doi sunt doar buni prieteni.

Astfel, Carlos Alcaraz are o relație cu Brooks Nader (28 de ani), model și personalitate de televiziune americană. A devenit cunoscută prin concursul Swim Search 2019 (Sports Illustrated), pe care l-a câștigat, ceea ce i-a deschis drumul spre apariții în Sports Illustrated Swimsuit Issue.

A participat la sezonul 33 din Dancing with the Stars.

Relația dintre Alcaraz și Brooks Nader a fost făcută publică de Grace Ann Nader, sora lui Brooks.

Aceasta a confirmat în exclusivitate pentru E! News: "Zvonurile sunt adevărate. Carlos e bărbatul momentului pentru sora mea Brooks".

Carlos le-a cunoscut deja pe celelalte surori ale lui Brooks — Mary Holland Nader, 26 de ani, și Sarah Jane Nader, 23 de ani — dar Grace Ann nu a avut încă plăcerea.

„Mor de nerăbdare,” a adăugat ea. „E un drăguț”.

Carlos Alcaraz is dating Brooks Nader, sister of SI Swimsuit model reveals https://t.co/2NYH9L2mik pic.twitter.com/vp8uCLcKM6 — New York Post (@nypost) September 10, 2025

