Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 08:41
2408 citiri
Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis
Carlos Alcaraz FOTO X Wimbledon

Carlos Alcaraz (22 de ani) e pe val. Tocmai a câștigat al șaselea titlu de Grand Slam al carierei și a urcat pe locul unu ATP.

Spaniolului îi merge bine și în plan sentimental. Despre Carlos Alcaraz s-a spus că ar forma un cuplu cu Emma Răducanu, jucătoarea cu tată român, însă cei doi sunt doar buni prieteni.

Astfel, Carlos Alcaraz are o relație cu Brooks Nader (28 de ani), model și personalitate de televiziune americană. A devenit cunoscută prin concursul Swim Search 2019 (Sports Illustrated), pe care l-a câștigat, ceea ce i-a deschis drumul spre apariții în Sports Illustrated Swimsuit Issue.

A participat la sezonul 33 din Dancing with the Stars.

Relația dintre Alcaraz și Brooks Nader a fost făcută publică de Grace Ann Nader, sora lui Brooks.

Aceasta a confirmat în exclusivitate pentru E! News: "Zvonurile sunt adevărate. Carlos e bărbatul momentului pentru sora mea Brooks".

Carlos le-a cunoscut deja pe celelalte surori ale lui Brooks — Mary Holland Nader, 26 de ani, și Sarah Jane Nader, 23 de ani — dar Grace Ann nu a avut încă plăcerea.

„Mor de nerăbdare,” a adăugat ea. „E un drăguț”.

CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"
CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"
Președintele american Donald J. Trump a fost huiduit la scenă deschisă înaintea finalei US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Prezența lui Trump la meci a decalat startul...
Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câștigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik...
#carlos alcaraz, #iubita, #sotie, #brooks nader, #Emma Raducanu , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara dubii: dupa ce s-a spus ca l-a parasit pe Yamal, a rupt tacerea despre relatia cu starul Barcelonei

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Cea mai proastă națională de când există fotbalul! O echipă tâmpă și mizerabilă cu cel mai prost antrenor”
  2. Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis
  3. FCU Craiova, exclusă din toate competițiile! Reacție dură a lui Mititelu: "Am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți"
  4. Medaliatul de la Jocurile Olimpice de la Paris care s-a înscris la Jocurile Dopaților: „Motivațiile mele s-au schimbat”. Va fi exclus pe viață din toate competițiile olimpice
  5. Pleacă, dar rămâi cu mine! Jucătorul care s-a despărțit în iunie de un titan din Premier League a revenit la echipă
  6. Unde a ajuns să joace Christian Eriksen. În 2021 a fost aproape de o tragedie pe teren, chiar la EURO
  7. Fosta iubită a lui Jannik Sinner și Nick Kyrgios îl acuză pe Holger Rune că le scrie tuturor jucătoarelor din circuit: „E disperat.”
  8. Înfrângere pentru Dinamo, la meciul de debut în Champions League. Meci dedicat lui Marian Cozma
  9. Al patrulea Campion Mondial din 2018 care se retrage. Fratele lui a jucat la Dinamo
  10. Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay