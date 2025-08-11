Meci complicat pentru Carlos Alcaraz la ATP Cincinnati. Alte rezultate

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 10:53
124 citiri
Carlos Alcaraz FOTO X ATP Tour

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a avut nevoie de trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, pentru a-l învinge pe bosniacul Damir Dzumhur, în meciul său de debut la actuala ediție a turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), contând pentru turul secund al acestei competiții, dotată cu premii totale de 9.193.540 de dolari.

Alcaraz, campion în acest an la Roland Garros și finalist la Cincinnati în 2023, s-a impus fără probleme în primul set, după doar 28 de minute, înainte ca adversarul său, aflat pe locul 58 în clasamentul ATP, să revină și să câștige setul secund.

Jucătorul iberic, aflat la primul său meci după finala pierdută la Wimbledon în fața italianului Jannik Sinner, a tranșat însă lucrurile în cel de-al treilea set, obținând victoria după o oră și 41 de minute de joc.

În turul al treilea de la Cincinnati, Alcaraz îl va avea ca adversar pe sârbul Hamad Medjedovic, numărul 72 mondial, care l-a învins la rândul său, cu 6-4, 7-6 (7/3), pe olandezul Tallon Griekspoor.

Carlos Alcaraz a câștigat cu această ocazie al 12-lea său meci consecutiv la turneele ATP Masters 1.000, categorie la care vizează al optulea titlu din cariera sa, la doar 22 de ani.

Rezultate - turul 2:

Ben Shelton (SUA/N.5) - Camilo Ugo (Argentina) 6-3, 3-1 (abandon Ugo)

Roberto Bautista (Spania) - Cameron Norrie (Marea Britanie/N.32) 6-4, 6-3

Jiri Lehecka (Cehia/N.22) - Tristan Boyer (SUA) 4-6, 6-1, 6-4

Adam Walton (Australia) - Daniil Medvedev (Rusia/N.12) 6-7 (0/7), 6-4, 6-1

Karen Hacianov (Rusia/N.14) - Valentin Royer (Franța) 6-4, 7-6 (8/6)

Jenson Brooksby (SUA) - Arthur Cazaux (Franța) 7-5, 6-1

Brandon Nakashima (SUA/N.27) - Alexander Blockx (Belgia) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5)

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Nishesh Basavareddy (SUA) 6-3, 6-3

Reilly Opelka (SUA) - Alex De Minaur (Australia/N.6) 7-6 (8/6), 6-4

Francisco Comesana (Argentina) - Luciano Darderi (Italia/N.29) 6-4, 3-1 (abandon Darderi)

Alexei Popyrin (Australia/N.21) - Martin Landaluce (Spania) 7-6 (7/3), 6-3

Andrei Rublev (Rusia/N.9) - Learner Tien (SUA) 7-6 (7/4), 6-3

Jakub Mensik (Cehia/N.16) - Ethan Quinn (SUA) 6-4, 6-2

Luca Nardi (Italia) - Denis Shapovalov (Canada/N.24) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Hamad Medjedovic (Serbia) - Tallon Griekspoor (Olanda/N.26) 6-4, 7-6 (7/3)

Carlos Alcaraz (Spania/N.2) - Damir Dzumhur (Bosnia) 6-1, 2-6, 6-3

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. Cîrstea...
