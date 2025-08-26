Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 17:43
170 citiri
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a dezvăluit tunsoarea sa foarte scurtă pe care a arătat-o, luni, în primul tur la US Open, a fost rezultatul faptului că fratele său a manipulat greșit mașina de tuns când a încercat să îi aranjeze freza înaintea turneului, relatează Reuters.

Tunsoarea lui Alcaraz a fost subiectul principal în a doua zi a turneului de la Flushing Meadows, după ce ibericul l-a învins pe americanul Reilly Opelka cu 6-4, 7-5, 6-4 și s-a calificat în turul al doilea.

''Am simțit că părul meu era prea lung și înaintea turneului îmi doream să mă tund'', a relatat Alcaraz (22 ani).

''Fratele meu a luat mașina și a tăiat din plin. Apoi singura cale de a repara a fost să mă tundă complet. Ca să fiu sincer, cred că nu e așa de rău'', a explicat Alcaraz.

Campionul spaniol și-a adus frizerul preferat din Spania la Paris, în primăvară, pentru o tunsoare la modă în timpul turneului de la Roland Garros, dar New York-ul era prea departe pentru o astfel de extravaganță.

Noul stil al lui Alcaraz a împărțit părerile la New York, a mărturisit campionul de la Roland Garros.

''Unora le place, altora nu'', a spus spaniolul.

''Ca să fiu sincer, mă amuză reacția oamenilor. Este cum este. Nu pot face nimic acum, așa că mă amuză tot ce se spune despre tunsoarea mea'', a adăugat Alcaraz.

El a mai spus că nu știe dacă noua tunsoare l-a făcut mai aerodinamic, mai rapid pe teren, dar părul va crește repede și în câteva zile nu va mai fi un subiect discutat.

''De fiecare dată când mă tund, după două sau trei zile nu se mai observă. În trei zile veți vedea alt 'hair (style)''', a subliniat Alcaraz.

Printre cei care au criticat noua tunsoare a lui Alcaraz s-a numărat și americanul Frances Tiafoe (17 ATP), care, în ciuda faptului că preferă acest stil de tunsoare, a descris-o pe cea a spaniolului drept ''oribilă''.

''Frances minte. Frances minte'', a spus Alcaraz râzând. ''Nu cred. A spus el că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place tunsoarea. Îi place. Mi-a spus-o'', a adăugat Carlos Alcaraz.

#carlos alcaraz, #par, #polemica, #US Open , #stiri tenis
