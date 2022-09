Programul de miercuri la US Open: Carlos Alcaraz, în drumul spre poziția de lider mondial. Ar fi cel mai tânăr din istorie

Miercuri, 7 septembrie, au loc ultimele meciuri din sferturile de finală la US Open 2022, atât pe tabloul masculin cât și pe cel feminin, cel mai interesant duel fiind cel dintre tinerii Carlos Alcaraz (19 ani) și Jannik Sinner (21 de ani).

Astfel, pe arena Arthur Ashe, de la ora 19.00, se va disputa partida Karolina Pliskova (Cehia) - Aryna Sabalenka (Belarus), urmată de cea dintre Andrei Rublev (Rusia) și Frances Tiafoe (SUA).

În sesiunea de seară, de la ora 02.00, în noaptea de miercuri spre joi, e programat mai întâi meciul dintre Iga Swiatek (Polonia) și Jessica Pegula (SUA), urmată de confruntarea vedetă dintre Carlos Alcaraz (Spania) și Jannik Sinner (Italia).

Pentru a deveni cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, Alcaraz trebuie să câștige titlul la US Open sau să joace finala, cu condiția ca norvegianul Casper Ruud să piardă semifinala cu rusul Khachanov.

Carlos Alcaraz can become the youngest No. 1 in history. pic.twitter.com/xiQW9s0uIf