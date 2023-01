Reacția lui Carlos Alcaraz, care i-a cedat poziția de lider mondial lui Novak Djokovic

Novak Djokovic a câştigat turneul Australian Open pentru a zecea oară, după ce l-a învins, duminică, pe Rod Laver Arena, pe Stefanos Tsitsipas, şi l-a egalat pe spaniolul Rafael Nadal la numărul de titluri de grand slam: 22.

Djokovic, cap de serie numărul 4 şi locul 5 mondial, s-a impus, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) în faţa lui Tsitsipas, numărul 4 mondial şi favorit 3.

Meciul a durat două ore şi 56 de minute.

În urma acestui rezultat, Djokovic va fi, începând de luni, numărul 1 mondial, iar Tsitsipas va urca pe locul 3. Spaniolul Carlos Alcaraz, care nu a putut participa la Australian Open din cauza unei accidentări, va coborî pe locul 2.

Ibericul a avut o primă reacție, pe Twitter, felicitându-l pe Djokovic. ”Sper să te revăd în curând pe teren!”, a precizat Alcaraz.

Congratulations @DjokerNole for the Australian Open 🏆 and the world number 1️⃣! Very well deserved! 🤝🏻 Hope to see you soon on court! 😜 pic.twitter.com/B43X5AHz1E