Retragerea anunțată de Carlos Alcaraz după ultimul titlu câștigat
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, proaspăt câștigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunțat marți că se va retrage de la turneul Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor 'probleme fizice', scrie AFP.

”Sufăr de unele probleme fizice și, după ce le-am discutat cu echipa mea, credem că cea mai bună decizie este să mă odihnesc pentru a mă vindeca”, a explicat numărul 1 mondial pe contul său de Instagram.

Alcaraz și-a scrântit glezna stângă în meciul de la Tokyo cu argentinianul Baez, în timp ce încerca să ajungă la o minge.

De durere, el s-a întins pe teren înainte de a relua jocul după ce i s-a bandajat glezna. Aceasta era încă protejată de un bandaj în timpul finalei, pe care Alcaraz a câștigat-o marți împotriva americanului Taylor Fritz (6-4, 6-4).

La 22 de ani, murcianul a câștigat al optulea turneu al anului și al 24-lea titlu din circuit, inclusiv șase turnee de Mare Șlem.

În ciuda absenței sale de la Shanghai, Alcaraz este sigur ca își va păstra locul întâi mondial după Masters 1000 din China.

