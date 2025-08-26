Carlos Alcaraz a șocat la US Open cu noul look: ”E oribil!” Greșeala care l-a costat pe spaniol VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 10:10
Carlos Alcaraz a șocat la US Open cu noul look: "E oribil!" Greșeala care l-a costat pe spaniol VIDEO
Carlos Alcaraz FOTO X The Tennis Letter

Spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022.

Acest lucru pune presiune pe numărul 1 mondial Jannik Sinner, care îşi va pierde tronul dacă spaniolul va trece cu un tur mai departe decât el la New York.

Italianul, deţinătorul titlului la Flushing Meadows, începe marţi turneul împotriva cehului Vit Kopriva (89).

Alcaraz îl va înfrunta în turul al doilea pe un alt italian, Mattia Bellucci (65).

Finalistul Masters 1000 de la Toronto, Karen Haceanov (locul 9 mondial), danezul Holger Rune (11), finalistul US Open 2022 Casper Ruud (12), rusul Andrei Rublev (15) şi americanul Frances Tiafoe (17) şi-au câştigat luni locul în turul al doilea.

Dar Alcaraz a fost în centrul atenţiei şi pentru că s-a tuns: ajuns la Central cu părul tuns foarte scurt, el a fost criticat de Frances Tiafoe înainte de a justifica această schimbare de look.

„Tocmai m-am tuns şi mi-e greu, dar trebuie să o iau de la zero”, a spus Alcaraz la microfonul jucătorului de golf nord-irlandez Rory McIlroy.

Dar dacă schimbarea radicală a look-ului său a fost un subiect de discuţie la finalul întâlnirii, jurnaliştii l-au întrebat pe Frances Tiafoe şi despre tunsoarea spaniolului în cadrul conferinţei de presă. Filmat în culise în timp ce râdea de Alcaraz, americanul numărul 17 mondial este categoric: „Este oribil, teribil.”

„L-am privit şi m-am gândit: ”Presupun că eşti aerodinamic”. Juan Carlos Ferrero (antrenorul lui Alcaraz, n.r.) râdea. A spus: ”Da, e mai rapid decât înainte”. Mi-am spus: ”Bine, asta e o problemă...”. Nu ştiu cine i-a spus să facă asta, dar e groaznic. Este Carlos, este băiatul meu, dar ar trebui să meargă la frizer cu mine”, povesteşte Tiafoe despre această discuţie cu Alcaraz.

Întrebarea despre acest nou look i-a fost pusă, evident, spaniolului în cadrul conferinţei de presă, iar acesta s-a justificat: „Pur şi simplu mi se părea că părul meu era prea lung, aşa că îmi doream foarte mult să-l tai înainte de începerea turneului. Eram singur cu fratele meu, dar el a greşit cu maşina de tuns. Singura modalitate de a repara asta era să rad totul, aşa că asta am făcut, de unde şi noua tunsoare.”

„Sincer, nu-mi place părul. Râd mult de reacţia oamenilor, ăsta e adevărul. Când m-am văzut pe ecran intrând în stadion, a fost foarte ciudat să mă văd atât de alb şi fără păr. Sper că asta mă va ajuta să fiu puţin mai rapid”, a adăugat Alcaraz.

