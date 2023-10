Surpriză colosală la Mastersul de la Paris. Cine l-a eliminat pe Alcaraz din primul tur

Mastersul ATP 1000 de la Paris a consemnat marți seară o surpriză uriașă, prin eliminarea spaniolului Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial.

În primul tur al competiției, Carlos Alcaraz a fost învins de tenismenul rus Roman Safiullin (45 ATP), care s-a impus cu 6-3, 6-4, după un meci de o oră și 39 de minute.

Este pentru prima dată în 2023 când Carlos Alcaraz este eliminat în runda inaugurală.

The biggest win of his career 🥹

Safiullin inflicts a first R1 loss of 2023 on Alcaraz, beating him 6-3 6-4 🚨#RolexParisMasters pic.twitter.com/qugBotjZt6