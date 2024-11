Mare surpriză la Paris. Cine l-a învins pe Carlos Alcaraz și reacția de la final: ”Cea mai frumoasă victorie” VIDEO

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a fost eliminat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, fiind învins în trei seturi, 6-1, 3-6, 7-5, de francezul Ugo Humbert, într-o partidă disputată joi.

Humbert (locul 18 ATP) a reuşit un prim set senzaţional, pe care l-a câştigat în doar 26 de minute, iar apoi a cedat setul secund (3-6), înainte de a se impune cu 7-5 în decisiv şi a-şi asigura victoria, după două ore şi 15 minute de joc.

"Este cea mai frumoasă victorie din cariera mea şi este cel mai bun moment pe care l-am trăit pe un teren de tenis", a declarat la final jucătorul francez, în vârstă de 26 de ani.

Ugo Humbert îl va înfrunta vineri seara în sferturile de finală pe australianul Jordan Thompson, numărul 28 mondial, care l-a eliminat în două seturi, 7-5, 7-6 (7/5), pe francezul Adrian Mannarino.

Rezultate - optimile de finală:

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Arthur Fils (Franţa) 6-4, 3-6, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.10) - Francisco Cerundolo (Argentina) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2

Karen Hacianov (Rusia) - Alexei Popyrin (Australia) 7-6 (7/5), 6-4

Jordan Thompson (Australia) - Adrian Mannarino (Franţa) 7-5, 7-6 (7/5)

Alex De Minaur (Australia/N.9) - Jack Draper (Marea Britanie) 5-7, 6-2, 6-3

Ugo Humbert (Franţa/N.15) - Carlos Alcaraz (Spania/N.2) 6-1, 3-6, 7-5

Holger Rune (Danemarca/N.13) - Arthur Cazaux (Franţa) 3-6, 6-3, 6-4

Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.8) - Arthur Rinderknech (Franţa) 6-2, 4-6, 7-6 (7/5)

Programul sferturilor de finală (vineri):

Alexandre Zverev (Germania/N.3) - Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.10)

Alex De Minaur (Australia/N.9) - Holger Rune (Danemarca/N.13)

Ugo Humbert (Franţa/N.15) - Jordan Thompson (Australia)

Karen Hacianov (Rusia) - Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.8)

Ugo Humbert’s reaction after beating Carlos Alcaraz in Paris.

He screams into the crowd.

The crowd screams back.

A Parisian man beating one of the best players in the world in Paris…

He’ll remember this moment & these emotions forever.

Joy. 🥹

pic.twitter.com/bHPoJVWsMq