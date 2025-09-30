Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:14
122 citiri
Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani
Carlos Alcaraz FOTO X Carlosalcaraz

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins pe americanul Taylor Fritz, în două seturi marţi, în finala ATP 500 de la Tokyo, scor 6-4, 6-4.

Numărul 1 mondial a câştigat al optulea titlu al sezonului şi îşi continuă anul aproape perfect.

La doar 22 de ani, Alcaraz a reuşit să câştige al 24-lea titlu al carierei.

Deşi a cedat doar în finala de la Barcelona şi Wimbledon în acest sezon, Alcaraz îşi continuă anul aproape perfect şi va încerca să menţină acest ritm infernal la Masters 1000 de la Shanghai (China), care începe miercuri.

El va intra în competiţie la sfârşitul săptămânii direct în turul doi împotriva americanului Learner Tien (52) sau sârbului Miomir Kecmanovic (46).

Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câștigat al șaptelea titlu mondial la MotoGP
Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câștigat al șaptelea titlu mondial la MotoGP
Pilotul spaniol, Marc Marquez (Ducati) a câștigat, duminică, titlul mondial, al șaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele...
Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. Nicușor Dan: ”Statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”
Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. Nicușor Dan: ”Statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială renunță la o parte din fondurile alocate pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare. În total, Președinția returnează...
#carlos alcaraz, #ATP Tokyo, #titlu, #triumf , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani
  2. Iga Swiatek trage un semnal de alarmă în lumea tenisului: ”E o nebunie!”
  3. Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări
  4. Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal
  5. Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
  6. Eșec neașteptat pentru Bernadette Szocs la turneul din China
  7. FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
  8. Antrenorul lui CFR Cluj, după derby-ul orașului: ”Este halucinantă”
  9. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  10. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid