Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins pe americanul Taylor Fritz, în două seturi marţi, în finala ATP 500 de la Tokyo, scor 6-4, 6-4.

Numărul 1 mondial a câştigat al optulea titlu al sezonului şi îşi continuă anul aproape perfect.

La doar 22 de ani, Alcaraz a reuşit să câştige al 24-lea titlu al carierei.

Deşi a cedat doar în finala de la Barcelona şi Wimbledon în acest sezon, Alcaraz îşi continuă anul aproape perfect şi va încerca să menţină acest ritm infernal la Masters 1000 de la Shanghai (China), care începe miercuri.

El va intra în competiţie la sfârşitul săptămânii direct în turul doi împotriva americanului Learner Tien (52) sau sârbului Miomir Kecmanovic (46).

