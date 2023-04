Victorie-fulger pentru Carlos Alcaraz în primul său meci la ATP Barcelona

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a început foarte bine campania sa europeană pe zgură, învingându-l marţi pe portughezul Nuno Borges, locul 79 mondial, cu 6-3, 6-1, în turul 2 al turneului ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.722.480 de euro.

Alcaraz, care are 19 ani, s-a impus după un meci în sens unic, care a durat o oră şi trei minute. Alcaraz va întâlni în optimi un alt spaniol. Acesta va fi câştigătorul meciului dintre Bernabe Zapata, locul 41 mondial, semifinalist pe zgură în februarie la Buenos Aires şi Rio de Janeiro, şi Roberto Bautista, locul 25 mondial, care pare însă în declin la 35 de ani, notează AFP.

Business mode 💼

Title defence up and running 6-3, 6-1 for @carlosalcaraz @bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/lF7giGTWHb