Îndrăzneala lui Carlos Alcaraz. Spaniolul și-a pus englezii în cap după calificarea în finală la Wimbledon VIDEO

Tenismenul Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, unde va avea ocazia să-și apere trofeul cucerit anul trecut.

Locul 3 mondial, Carlos Alcaraz l-a învins în patru seturi, 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 pe rusul Daniil Medvedev (5 ATP), urmând să joace în ultimul act, duminică, împotriva învingătorului din meciul Novak Djokovic - Lorenzo Musetti.

La finalul partidei, Carlos Alcaraz a avut o declarație îndrăzneață, care a stârnit publicul de la Wimbledon.

”Va fi o zi bună pentru spanioli...”, a spus Alcaraz zâmbind, referindu-se la finala Euro 2024, Spania - Anglia.

Afirmația lui Alcaraz a stârnit chiar un val de fluierături din partea publicului britanic.

”N-am zis că Spania va câștiga, doar am spus că va fi o zi distractivă”, a revenit apoi Alcaraz.

"I didn't say Spain is going to win, I'm just saying it's going to be a really fun day" 😂

Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/s1HZQrN8ZC