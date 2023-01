Accidentat în Raliul Dakar și luat cu elicopterul, legendarul Carlos Sainz a cerut să se întoarcă din drum

În timp ce era transportat cu elicopterul la spitalul din Riad în urma unui accident violent după doar 6 km de la start, pilotul spaniol, Carlos Sainz (Audi) a cerut să se întoarcă din drum pentru a relua cursa.

În ciuda durerilor în piept, pilotul spaniol în vârstă de 60 de ani s-a reunit cu copilotul său Lucas Cruz la km 6 din speciala zilei, unde maşina sa Audi s-a răsturnat.

Echipajul 207 aştepta sosirea unui vehicul de asistenţă pentru a avea şansa de a ajunge la bivuacul Haradh la finalul celor 358 km de specială.

❌ @CSainz_oficial, who lost control of his @audisport after 6 km, has thrown in the towel, still suffering from pain in the right side of his torso. He has been airlifted to the hospital in Riyadh to undergo further medical check-ups. 🏥#Dakar2023 pic.twitter.com/bEqwF9heks