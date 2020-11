O romanca dezvaluie secretele danezei Anja Andersen, una dintre cele mai cunoscute lesbiene din sport. "Cand am fost la ea acasa avea plin de casete video"

Cele doua au castigat de doua ori Liga Campionilor la handbal cu echipa daneza."Ea se baza pe faptul ca mintea copiilor e plina de idei si isi construise filosofia de antrenament pe aceasta chestiune. Avea grupe de copii si juniori la academia sa in toata Danemarca, de la 4-5 ani pana la 13-14 ani.Pana la varsta de 10 ani, copiii aveau voie orice, nu le corecta pasarea, nu le corecta aruncarea, aveau voie sa faca dublu dribling pentru a-si pune creativitatea in valoare si pentru a le detecta calitatile.Erau liberi sa creeze pe terenul de handbal, dar de pe la 11 ani incepeau sa tina cont de regulamentul din handbal. Baza piramidei o construia pe ideea potrivit careia copiii sunt plini de idei, Anja nu era adepta scolii sovietice de handbal", a povestit Carmen Amariei, pentru Digisport.Campioana olimpica la Atlanta, in 1996, cu Danemarca, Anja Andersen s-a retras devreme din handbal, la 30 de ani, din cauza unor probleme cardiace."Cand am fost la ea acasa avea rafturi pline numai cu casete video cu meciurile de la toate editiile Campionatelor Mondiale si de la Jocurile Olimpice.Avea inregistrari cu toate meciurile, chiar si cu partidele formatiilor mai slab cotate. Si din handbalul feminin, dar si din cel masculin.Ne povestea la antrenamente ca intotdeauna dormea cu o agenda pe noptiera de la pat. Cand visa o schema noua, se trezea in toiul noptii si si-o nota in agenda.I se facuse rau in timpul unui meci si i s-a pus repede un pacemaker.Imi amintesc ca la finalul meciurilor pline de suspans, cand avea emotii si i se ridica pulsul din cauza tensiunii partidei. In vestiar ne marturisea, cand atmosfera se detensiona, ca fiecare moment psihologic al partidei ii provoca dureri", a mai spus Carmen Amariei, pentru digisport.Anja Andersen este una dintre cele mai cunoscute lesbiene din sport. Hanbalista daneza si-a recunoscut orientarea sexuala la inceputul anilor 90.