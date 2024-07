Dragnea, atacat de Carmen Dan: ”Ne cunoaștem de 25 de ani, față de mine putea să fie corect. M-am simțit folosită”

Carmen Dan, fostul ministru de Interne din guvernele PSD în 2017-2019, a dat detalii despre decizia de a demisiona din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană.

Anunțul a fost făcut marți, Dan subliniind că nu mai vrea să fie asociată “sub nicio formă cu numele sau imaginea” lui Liviu Dragnea.

La câteva ore, ea a vorbit, la Realitatea Plus, despre relația pe care a avut-o cu fostul lider PSD.

Carmen Dan a declarat că Dragnea o apostrofa pentru că se opunea numirii anumitor persoane în funcții foarte importante din Ministerul de Interne.

Fostul ministru de Interne mai spune că au existat foarte multe propuneri pentru funcții importante în MAI la care s-a opus, potrivit stiripesurse.ro.

„Eu nu eram foarte iubită în PSD pentru că opuneam rezistență față de anumite decizii sau persoane. Și să știți că au fost situații în care dl Dragnea mă apostrofa pentru această atitudine pe care o aveam, dar de fiecare dată îi explicam la modul cel mai sincer cu putință care sunt considerentele pentru care nu fac anumite lucruri (...) au fost foarte multe propuneri pentru funcții extrem de importante în MAI la care m-am opus”, a declarat Carmen Dan.

Fiind întrebată de realizatoarea emisiunii dacă este vorba și de serviciul „Doi și-un sfert”, Carmen Dan a răspuns că „da”.

„Ca dovadă că la conducere a rămas cel care a câștigat postul prin concurs, un om pe care l-am cunoscut când am venit în minister și un om fără vreo legătură cu zona politică și care era doar un bun profesionist”, mai spune fostul ministru de Interne.

De asemenea, Carmen Dan a vorbit și despre motivele pentru care și-a dat demisia din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană.

Ea spune că s-a simțit folosită de Liviu Dragnea și că nu mai vrea să fie asociată „sub nicio formă cu numele sau imaginea celui pe care l-am susținut atâția ani în mod loial și corect”.

„Eu nu dau lovituri sub centură, nu este stilul meu. A fost o poziție pe care a trebuit să o iau public. Eu am renunțat la liniște și la un loc care nu mai era sub reflectoarele publice pentru ideea de a face un proiect politică alături de Liviu Dragnea, la rugămintea expresă a lui Liviu Dragnea.

Imediat după ce s-a născut Mișcarea România Suverană, vorbesc de câteva luni, în martie a fost înregistrat, în aprilie am preluat conducerea, dl Dragnea a uitat cu desăvârșire de acest partid. L-am prezentat peste tot pe Liviu Dragnea ca mentorul acestui partid, ca cel care consiliază partidul, ca cel care sprijină partidul, ca cel care face echipă cu noi.

Nu mai pot să continui un proiect în care coechipierul nu înțelege că trebuie să fie alături. Nu de mine, nu mă refer la mine. Eu l-am protejat pe Liviu Dragnea, i-am găsit tot timpul o scuză, le-am spus mereu colegilor din partid că o să apară.

Eu nu mai comunic cu Liviu Dragnea. Știți ce îi reproșez și de ce sunt afectată? Pentru că ne cunoaștem de 25 de ani, poate mai bine de 25 de ani, față de mine putea să fie corect 5 minute și să-mi spună că nu poate continua.

A avut o perioadă foarte îndelungată de timp în care refuza discuțiile despre proiectul politic și pe mine lucrul acesta mă frustra, evident. Eu pornisem la drum într-o echipă, eu trebuia să le spun oamenilor din partid de ce dl. Liviu Dragnea atunci când face tik-tok-urile pentru bucătărie nu vorbește și despre MSR, de ce dl Liviu Dragnea nu le mai răspunde la telefon, de ce dl Dragnea este pe grupul partidului și nu le dă „Bună ziua”.

Eu m-am simțit folosită”, mai spune Carmen Dan.

Tot marți, și omul de afaceri Sebastian Ghiță a făcut dezvăluiri explozive despre Liviu Dragnea, spunând că i-a propus să colaboreze cu fostul șef SRI Florian Coldea.

