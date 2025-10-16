Carmen Dan, audiată în dosarul surorii ei, bănuită că ar fi obținut 1,3 milioane de euro prin înșelăciune. Ce le-a spus anchetatorilor

Carmen Dan, fostă ministră a Afacerilor Interne, a mers joi, 16 octombrie, la sediul Poliţiei pentru a da declaraţii în faţa anchetatorilor legate de dosarul în care este implicată sora ei. Aceasta este acuzată alături de o altă femeie că au înșelat mai multe persoane cu o sumă totală de aproximativ 1.300.000 de euro.

Fosta ministră de Interne a spus că nu ştia de activitatea surorii ei, că a „aflat târziu”, că nu au o relaţie apropiată şi că organele de cercetare vor stabili gradul de vinovăţie al persoanelor implicate.

„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a spus Carmen Dan.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

În luna august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51 şi, respectiv, 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional prin care s-ar fi folosit de calităţi nereale - persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare şi marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale.

Se foloseau de nume sonore pentru a câștiga încrederea victimelor

În urma cercetărilor a reieşit faptul că pentru a câştiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliţiei Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău.

Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri. Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

În dosarul de înșelăciune a fost implicat și numele lui Cristi Borcea.

