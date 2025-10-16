Carmen Dan, audiată în dosarul surorii ei, bănuită că ar fi obținut 1,3 milioane de euro prin înșelăciune. Ce le-a spus anchetatorilor

Autor: Aniela Manolea
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 12:51
1354 citiri
Carmen Dan, audiată în dosarul surorii ei, bănuită că ar fi obținut 1,3 milioane de euro prin înșelăciune. Ce le-a spus anchetatorilor
Carmen Dan, fosta ministra a Afacerilor Interne FOTO Facebook /Carmen Dan

Carmen Dan, fostă ministră a Afacerilor Interne, a mers joi, 16 octombrie, la sediul Poliţiei pentru a da declaraţii în faţa anchetatorilor legate de dosarul în care este implicată sora ei. Aceasta este acuzată alături de o altă femeie că au înșelat mai multe persoane cu o sumă totală de aproximativ 1.300.000 de euro.

Fosta ministră de Interne a spus că nu ştia de activitatea surorii ei, că a „aflat târziu”, că nu au o relaţie apropiată şi că organele de cercetare vor stabili gradul de vinovăţie al persoanelor implicate.

„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a spus Carmen Dan.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

În luna august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51 şi, respectiv, 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional prin care s-ar fi folosit de calităţi nereale - persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare şi marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale.

Se foloseau de nume sonore pentru a câștiga încrederea victimelor

În urma cercetărilor a reieşit faptul că pentru a câştiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliţiei Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău.

Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri. Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

În dosarul de înșelăciune a fost implicat și numele lui Cristi Borcea.

Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns joi la sediul Poliției pentru a da declarații într-un dosar în care sora ei vitregă, Simona Stan, alături de o altă femeie, este...
Schemă de vânzări fictive în Capitală. Ancheta ar include referințe la Carmen Dan și Cristi Borcea SURSE
Schemă de vânzări fictive în Capitală. Ancheta ar include referințe la Carmen Dan și Cristi Borcea SURSE
Un nou dosar de amploare privind o posibilă schemă de înșelăciune estimată la sute de mii de euro zguduie Capitala. Cazul are ramificații surprinzătoare, care duc până în anturajul unor...
#carmen dan, #inselaciune, #crime economice, #politie sector 2, #Ministerul Afacerilor Interne , #stiri Carmen Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Liviu Negoiță va candida la Primăria Capitalei. Anunțul fostului primar al Sectorului 3
  2. Încă un pesedist nostalgic după Ceaușescu: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! România era pe plus în 1989”
  3. Un deputat cere blocare fondurilor pentru AUR, de către Autoritatea Electorală Permanentă. Acuzații de propagandă mascată și manipularea opiniei publice
  4. Scandal în ședința de guvern. Premierul Bolojan a amânat modificările la „Ordonanță-haos” de care se plâng primarii
  5. Carmen Dan, audiată în dosarul surorii ei, bănuită că ar fi obținut 1,3 milioane de euro prin înșelăciune. Ce le-a spus anchetatorilor
  6. ”Specialii” lui Bolojan: Foști angajați ai SRI, MApN sau ai SPP care adună lunar venituri de zeci de mii de lei prin cumulul pensiei cu salariul de la Guvernul României
  7. Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO
  8. Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
  9. Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
  10. Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"