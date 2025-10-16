Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns joi la sediul Poliției pentru a da declarații într-un dosar în care sora ei vitregă, Simona Stan, alături de o altă femeie, este cercetată pentru presupuse fraude de peste 1,3 milioane de euro. La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a declarat că a venit în calitate de martor și a explicat că nu a avut niciun rol în faptele investigate.

„Simona Stan o cheamă pe sora mea. Simona este implicată în acest dosar. Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun despre faptele presupus a fi fost comise în dosar, ceea ce știu, ceea ce am și făcut”, a precizat Carmen Dan.

Fostul ministru a mai explicat că nu știa de activitățile surorii sale și că a aflat târziu despre implicarea acesteia în dosar. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, a adăugat Dan, insistând că fiecare persoană răspunde pentru propriile fapte.

Întrebată dacă sora sa vitregă s-a folosit de numele ei pentru a câștiga credibilitate, Carmen Dan a confirmat: „Așa reiese din ceea ce am pus și eu astăzi cap la cap și din ce mi-au relatat ofițerii care anchetează și care cercetează, s-a folosit”.

„Până la urmă, procurorii sunt cei care decid gradul de vinovăție al fiecărei persoane și cum îți așterni, așa dormi, este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni să ajut într-o astfel de situație”, a mai afirmat Carmen Dan.

Potrivit Poliției Capitalei, două femei, în vârstă de 51 și, respectiv, 46 de ani, sunt suspectate că, în perioada 2022–2024, ar fi creat un mecanism prin care s-ar fi folosit de calități nereale – persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing sau transport produse petroliere – pentru a determina mai multe persoane să achiziționeze bunuri mobile și imobile la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau societăților respective.

Ancheta a început în august 2024, după ce mai multe persoane au sesizat poliția că ar fi fost înșelate în tranzacții imobiliare și auto. Pentru administrarea probelor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus joi în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, iar persoanele bănuite urmează să fie conduse la audieri, urmând ca autoritățile să dispună măsurile legale care se impun.

