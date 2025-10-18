Schemă de vânzări fictive în Capitală. Ancheta ar include referințe la Carmen Dan și Cristi Borcea SURSE

Un nou dosar de amploare privind o posibilă schemă de înșelăciune estimată la sute de mii de euro zguduie Capitala. Cazul are ramificații surprinzătoare, care duc până în anturajul unor nume cunoscute din mediul politic și de afaceri, precum fostul ministru de Interne, Carmen Dan, și Cristi Borcea.

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Antena 3 CNN, două femei ar fi în centrul acestei afaceri suspecte: sora fostului ministru al Internelor, Carmen Dan, și patroana unui salon de înfrumusețare de lux din București. Cele două ar fi convins mai multe persoane cu potență financiară, printre care medici stomatologi, să le ofere sume consistente de bani pentru achiziția unor apartamente și mașini de lux, despre care pretindeau că pot fi cumpărate rapid și la prețuri mult sub valoarea pieței.

Metoda ar fi fost una clasică, dar extrem de bine pusă la punct. Victimelor li se spunea că bunurile aparțin unor firme cu care suspectele ar avea relații apropiate și că, dacă virează imediat banii, vor intra în scurt timp în posesia proprietăților. În unele cazuri, femeile au invocat chiar „relații la nivel înalt” și influență în mediile administrative și de afaceri pentru a câștiga încrederea interlocutorilor. Unul dintre exemplele semnalate în anchetă ar viza o mașină de lux evaluată la 220.000 de euro, oferită „la un preț de nerefuzat”.

În realitate, spun sursele citate, cele două nu aveau nicio legătură cu proprietarii bunurilor respective. Scopul ar fi fost acela de a obține sume mari de bani, folosindu-se de prestigiul unor nume sonore. În acest context, una dintre suspecte ar fi pretins că este apropiată de fostul ministru Carmen Dan, de soțul ei – despre care ar fi afirmat că deține o funcție importantă – dar și de omul de afaceri Cristi Borcea. Toate aceste invocări ar fi fost menite să confere credibilitate unei povești care, în final, s-a dovedit a fi o capcană financiară bine orchestrată.

Potrivit surselor judiciare citate de Digi24, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută de polițiști. În cadrul anchetei, ar urma să fie audiat și Cristi Borcea.

