Fostul sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita este incepand de vineri noul consilier al ministrului de Interne Carmen Dan. Colonelul in rezerva Lucian Dinita a condus Directia Politie Rutiera in perioada 2009-2014, iar in 2016 s-a pensionat, ca urmare a acuzatiilor de luare de mita formulate de DNA la adresa lui. In luna februarie a acestui an...