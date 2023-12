Carmen Dan iese la raport: Au fost identificate sute de persoane care au comis violente si doar cinci abuzuri ale jandarmilor

Ministrul de interne, Carmen Dan, a prezentat duminica rezultatele raportului MAI privind violentele de la protestele din 10 august.

Carmen Dan a inceput prin a-si cere scuze tuturor celor care au avut de suferit, fie ei protestatari sau jandarmi.

Ministrul de interne a declarat ca nu are nicio ezitare de a prezenta raportul in fata oricarei comisii, inclusiv in fata Comisiei de Aparare din Camere Deputatilor, unde spune ca inca nu a fost invitata.

Dan a anuntat ca sunt cercetate in acest moment 20 de persoane, in 21 de dosare penale, in care au fost operate si trei arestari. Au fost date 64 de amenzi contraventionale.

Jandarmeria a identificat deja sute de persoane care au comis violente pe 10 august, insa in doar cinci situatii au fost identificate si potentiale abuzuri comise de jandarmi, respectiv violente comise impotriva unor persoane pasnice.

Ministrul de interne a declarat ca Jandarmeria a condus operatiunea fortelor de ordine din ziua de 10 august si a prezentat cronologia evenimentelor, vorbind inclusiv de actiuni violente organizate ale protestatarilor si explicand cum au actionat jandarmii, citand mai multe articole de lege.

Ads

Carmen Dan a mai precizat ca exista o lege care le permite jandarmilor sa foloseasca gaze lacrimogene, in timp ce nu exista nicio lege care sa le permita protestatarilor sa arunce cu pietre si bare metalice in fortele de ordine.

Ministrul de interne a oferit si mai multe exemple de manipulari din presa si de pe retelele de socializare privind violentele din Piata Victoriei.

La finalul conferintei de presa, Carmen Dan nu a dorit sa raspunda la nicio intrebare si a parasit sala.

Declaratiile au venit in contextul in care la Parchetul General au fost inregistrate pana duminica 291 de plangeri dupa violentele de la protestul din 10 august, cand pentru actiunile catorva agitatori jandarmeria a decis sa evacueze in forta Piata Victoriei, unde se aflau peste 100.000 de oameni.

Peste 400 de persoane au fost ranite in urma interventiei brutale a jandarmilor.

Ministrul Carmen Dan a fost acuzata ca ar fi condus personal actiunile din 10 august si i s-a cerut demisia.

Protestatari au continuat de altfel sa iasa in strada si dupa protestele din 10 august si sa ceara demisia intregului guvern Dancila, dar si pe ce a lui Liviu Dragnea, liderul PSD.

Ads