Neconcordante intre raportul Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si Raportul Departamentului de stat al SUA

1. Eforturile Romaniei

2. Implicarea functionarilor publici

4. Identificarea victimei

5. Pregatire profesionala

Departamentul de stat al SUA consemneaza intr-un raport emis in luna iunie, 2020, privind traficul de persoane, ca Guvernul Romaniei nu indeplineste standardele minime in ceea ce priveste eliminarea traficului de persoane, ca Romania ramane o sursa principala pentru traficul in scopuri sexuale sau prin munca in Europa, iar copiii reprezinta aproape 50% dintre victimele identificate ale traficului de persoane. Datele prezentate in raport din perioada cand premier era Viorica Dancila , iar la carma MAI se afla Carmen Dan Guvernul Orban, aflat in functie la data emiterii raportului, a anuntat ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a luat nota de raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane in 2019 si lucreaza permanent pentru reducerea acestui fenimen, astfel ca evaluarea pe acest an sa fie pozitiva, a declarat ministrul Marcel Vela Raportul din 2020 privind activitatea din anul anterior este al treila raport negativ consecutiv pe care Romania il primeste pe aceasta tema.Institutia responsabila pentru rezultatul negativ primit este Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.Ziare.com a analizat atat raportul Departamentului de Stat, cat si raportul emis de ANITP.: "Din perspectiva Romaniei, eforturile structurilor antitrafic, din anul 2001 si pana in prezent se reflecta in mii de condamnari, sute de grupari infractionale organizate destructurate si pedepse foarte mari aplicate de instante.Faptul ca gruparile infractionale mari, organizate, clasice, care actionau prin violenta au fost destructurate si membrii lor se afla in cursul executarii pedepselor este o dovada a eforturilor si eficientei structurilor antitrafic, aceste actiuni eliminand totodata din spatiul public membrii acestor grupari, care se afla in cursul executarii pedepselor.: "Autoritatile au diminuat eforturile de aplicare a legii. Articolele 210 si 211 din Codul Penal incriminau traficul de persoane in scopuri de exploatare sexuala si munca fortata si prevedeau pedepse cu inchisoarea intre 3 si 10 ani, suficient de severe si, in ce priveste traficul de persoane in scopuri de exploatare sexuala, proportionale cu pedepsele prevazute pentru alte infractiuni grave, cum este violul.Autoritatile romane au deschis 695 de noi cazuri de trafic de persoane in 2018, fata de 675 in 2017 si 864 in 2016. Procutorii au pus sub urmarire penala 399 de suspecti de trafic de persoane (362 in 2017, 358 in 2016). Instantele au condamnat 130 de traficanti in 2018, numar care a continuat scaderea anuala de la 222 (in 2017) si de la 472 in 2016. 37 de traficanti condamnati (29%) au primit pedepse cu suspendare; restul traficantilor au primit pedepse cu inchisoarea intre 1 si peste 10 ani.Adesea, autoritatile i-au acuzat pe suspectii de trafic de persoane pentru alte infractiuni, precum proxenetism. Sistemul scindat de semnalare a cazurilor a afectat eficienta politiei si coordonarea cu anchetele si urmarirea penala.": "In cazuistica instrumentata in legatura cu traficul de persoane, au fost investigate si cazuri in care functionari publici au fost implicati in infractiuni de trafic de persoane ori infractiuni conexe acestora, precum proxenetism ori folosirea serviciilor unei persoane exploatate. Astfel de situatii reprezinta totusi o mica pondere din numarul total al cazurilor de trafic de persoane.": "Observatorii au semnalat coruptie endemica si presupusa complicitate la infractiuni de trafic de persoane a functionarilor guvernamentali, in special functionari care au exploatat minori aflati in centre de plasament de stat si au actionat in complicitate cu traficantii. Se pare ca directorul unui centru de plasament de stat dintr-un oras din sudul Romaniei a traficat in scopuri de exploatare sexuala copiii aflati in grija sa. Cu toate acestea, autoritatile nu au raportat cazuri de anchetare, punere sub urmarire penala sau condamnare a unor functionari pentru complicitate la trafic de persoane. ": "In instrumentarea cauzelor penale in domeniul traficului de persoane, pe plan international, D.C.C.O., la nivel central si teritorial, a cooperat cu autoritatile corespondente din tarile de exploatare, in cadrul unor Joint Investigation Team - JIT (echipe comune de ancheta ), fiind inregistrat un progres semnificativ in ultimii ani.Pana in prezent ofiterii din cadrul structurilor de combatere a traficului de persoane au fost implicati in 45 de astfel de investigatii comune, iar in anul 2018, in 9 dintre acestea s-au desfasurat operatiuni comune simultane pe teritoriul statelor semnatare, ceea ce situeaza Romania pe primul loc in Europa, din punct de vedere al numarului de acorduri de echipe comune de ancheta semnate.In materia extradarii, au fost formulate, in cursul anului 2018, 4 extradari active si a fost receptionata o cerere de extradare din partea unui alt stat.": "Autoritatile au participat in 2018 in 36 de echipe de anchetatori cu omologi europeni, insa nu au extradat niciun suspect de trafic de persoane, fata de 44 in 2017.": "In anul 2007 a fost elaborat primul instrument formal destinat identificarii victimelor traficului de persoane si referirii acestora, prin care s-a urmarit adoptarea unui raspuns comun si integrat, de catre toate institutiile si organizatiile implicate in identificarea, protectia si asistenta victimelor, indiferent de institutia sau organizatia cu care acestea intrau in contact, pentru prima data - Mecanismul National de Identificare si Referire a victimelor (MNIR)Pornind de la insuficientele sesizate si pe baza informatiilor colectate in cadrul grupurilor de lucru, a fost elaborat un set de instrumente practice pentru implementarea a MNIR, care ajuta specialistii implicati in identificarea si referirea victimelor traficului de persoane. Aceasta varianta imbunatatita reorganizeaza si completezea informatiile din cadrul MNIR existent si aduce clarificari cu privire la aspectele care adeseori produceau confuzii, introducand obstacole in luarea celor mai bune masuri, in situatii date.": "In cursul perioadei de raportare, cu sprijinul ONG-urilor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a elaborat noi proceduri pentru aplicare in 2019. Observatorii au raportat faptul ca autoritatile nu au identificat anticipat victimele, in special in locuri cheie precum centrele de plasament, iar identificarea a avut loc in general dupa demararea unei anchete penale. Observatorii au semnalat de asemenea faptul ca autoritatile au amendat persoanele implicate in activitati de prostitutie, chiar daca acestea erau minore, fara a cauta indicii de trafic de persoane. ": Formarea profesionala a specialistilor care intervin in diferitele zone de "administrare" a multiplelor dimensiuni ale fenomenului traficului de persoane (combatere, prevenire, asistenta victimelor, cercetare, monitorizare, elaborarea politicilor, cooperare internationala, etc.) ramane una dintre componentele cheie avute in vedere de autoritatile romane responsabile, precum si de catre organizatiile neguvernamentale (ONG), in ansamblul dispozitivului national anti-trafic.Institutul National al Magistraturii asigura formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor. INM a pus in ultimii ani accentul pe pregatirea judecatorilor si procurorilor cu privire la modificarile legislative majore din sistemul legal romanesc, aduse de intrarea in vigoare a noilor coduri - civil, penal, de procedura civila si de procedura penala.In domeniul combaterii traficului de persoane si, implicit a traficului de minori, structurile Politiei Romane au trecut printr-un proces de specializare de 18 ani deja, de la momentul la care a aparut legislatia antitrafic.: Vidul de cunostinte a limitat eforturile de punere sub urmarire penala. ONG-urile au semnalat ca multor politisti si judecatori le lipsesc pregatirea specializata si sensibilitatea necesare in cazurile de trafic de persoane in scop de exploatare sexuala si in aspectele privind traficul de persoane, inclusiv o intelegere de baza a traficului de persoane.In general, judecatorii nu au tratat prostitutia si traficul in scop de exploatare sexuala ca infractiuni diferite, ceea ce a avut efecte negative asupra pedepselor aplicate infractorilor si a compensatiilor acordate victimelor.In plus, observatorii au criticat frecvent politia - in special din zonele rurale si din orasele mici - pentru neconstientizarea potentialului de exploatare prin prostitutie, ceea ce a dus la neidentificarea semnelor de utilizare a fortei, fraudei si coercitiei asupra persoanelor care practica prostitutia, inclusiv a minorilor.Desi au folosit in majoritate fonduri din donatii pentru pregatirea politistilor si a procurorilor, autoritatile au organizat in perioada cuprinsa in raport, o serie de programe de pregatire pe tema luptei impotriva traficului de persoane, pentru 25 de membri ai politiei de frontiera