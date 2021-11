Cum a vrut Carmen Dan a vrut să renoveze stadionul Dinamo pe banii statului: ”Era însoțită de unul din frații Negoiță”

Carmen Dan, fostul ministru al Afacerilor Interne, ar fi vrut să renoveze ilegal stadionul Dinamo cu 48 de milioane de euro de la bugetul de stat.

Concret, Vasile Doană, fost procuror militar în cadrul DNA și fost director al Direcției Juridice a ministerului de Interne a declarat în cadrul „Interviurilor Presshub” că Carmen Dan a organizat o ședință cu conducerea ministerului, la care a participat și Ionuț Negoiță, pentru a îndeplini acest obiectiv.

„În 2014 m-am detașat la MAI. Spre partea finală a primei detașări s-a schimbat conducerea ministerului și la un moment dat a venit doamna Carmen Dan ca ministru. Era exact în perioada în care se pregătea proiectul de hotărâre de guvern și actele normative prin care să se construiască cu banii statului român, prin Compania Națională de Investiții, cele două sau trei stadioane în București pentru campionatul european de fotbal.

Deci bani de la buget. Se dorea ca unul dintre aceste stadioane construite cu banii statului să fie stadionul Dinamo. S-au făcut niște proceduri interne, s-a cerut și opinia mea, la direcția juridică. Această investiție de 48 milioane de euro trebuia să înceapă cu o notă raport, fundamentată de clubul sportiv Dinamo, care era parte a ministerului, prin care să demonstreze necesitatea construirii acestui stadion de fotbal.

Era stadion exclusiv de fotbal, fără piste de atletism sau altceva. Am verificat situația și CS Dinamo nu avea secție de fotbal. Nici de seniori, nici de tineret, nici de copii. Și atunci am realizat că, stadionul fiind exclusiv pentru fotbal, el nu putea fi utilizat de alți sportivi. Am realizat că CS Dinamo nu poate legal să justifice necesitate investiției”, a declarat Doană în cadrul interviului.

Vasile Doană a mai declarat că s-a opus, drept urmare, la două zile de la ședință, MAI a renunțat la detașarea procurorului.

„Mi-am spus din prima dezacordul, că nu este o achiziție legală. Am fost convocați la o ședință a MAI, doamna Dan era deja ministru, dânsă ne-a convocat, am participat la ca reprezentant al Direcției juridice. Era însoțită, fără să aibă ce căuta acolo, de unul din frații Negoiță.

Nu de cel care e primar, de celălalt. Care deținea la acel moment echipa Dinamo, ca patron. Activau în locație, dar nu făceau parte din CS Dinamo, nu aveau nicio legătură. Era o firmă privată care activa, plătind chirie, stadionului Dinamo. A venit domnul acesta adus de doamna ministru și ni s-au prezentat, chiar și dumnealui a făcut-o împreună cu doamna ministru, și ne-a zis că trebuie să facem, că avem nevoie de stadioane, de fotbal, că vine campionatul…Toată lume a lăsat capul în jos. Eram oarecum purtătorul lor de cuvânt.

I-am explicat domnului Negoiță și doamnei ministru că este o afacere murdară, nelegală. De ce? Nu poate statul român să facă o investiție la CS Dinamo deoarece CS Dinamo nu are nevoie de ea. De ce? Pentru că nu are secție de fotbal. (…) Dumnealui a rămas foarte surprins, doamna ministru nu a zis nimic. Ionuț Negoiță m-a întrebat ce-i cu poziția asta la mine? Mă credea un polițist de pe acolo. I-am spus că sunt procuror militar detașat MAI, că am lucrat 12 ani la DNA și că sunt reprezentant al Direcției juridice să asigur legalitatea actelor ministrului și a conducerii ministerului.

Și că vreau să o păzesc pe doamna ministru să n-ajungă mîine, poimîine să dea cu subsemnatul acolo unde am lucrat 12 ani. Că acolo vă îndreptați la 48 de milioane de euro. N-a mai zis nimeni nimic, doamna ministru a roșit așa, puțin, s-a îmbujorat, probabil s-a supărat și a plecat brusc cu domnul Negoiță. A picat tot. A doua zi mi s-a transmis de cei de la Cadre că știți, doamna ministru consideră că ministerul nu mai are nevoie de serviciile mele și e vreo problemă dacă îmi încetează detașarea? Am zis nu-i nicio problemă, mă așteptam”, a mai declarat Vasile Doană.

Fostul preşedinte al Consilulului de Administraţie al clubului Dinamo, Nicolae Badea, a declarat, pe 10 mai, că a ajuns la o înţelegere cu Clubul Sportiv Dinamo astfel încât stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare să poată fi reconstruit în vederea Euro 2020. Omul de afaceri susţinea că a acceptat propunerea Clubului Sportiv, iar actuala arenă va fi scoasă din contractul de asociere semnat între cele două părţi, prin intermediul unui act adiţional. Astfel, arena poate intra în administrarea Companiei Naţionale pentru Investiţii pentru a fi reconstruită.

Anterior, ministrul de Interne, Carmen Dan, declarase public că fostul finanţator al echipei Dinamo trebuie "să cedeze dreptul de folosinţă asupra stadionului" pentru ca lucrările să poată începe.

Stadionul Dinamo facea parte din cele patru arene din Capitală care trebuie modernizate pentru EURO 2020, alături de Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf.

Ads