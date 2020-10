PSD Teleorman si-a desemnat candidatii pentru parlamentare. Carmen Dan a fost trecuta pe loc neeligibil

Lista pentru Senat va fi deschisa de Danut Cristescu, actualul presedinte al Consiliului Judetean, in timp ce pe cea de-a doua pozitie va fi Carmen Dan , senator PSD in actuala legislatura, conform Ziarul Teleormanul Judetul Teleorman a trimis doi senatori in Parlament, dintre care unul singur de la PSD si anume Carmen Dan. La aceste alegeri nu mai are sanse sa prinda un loc in Senat.Lista de candidaturi pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Florin Piper Savu, in prezent vicepresedinte al Consiliului Judetean. Acesta este urmat de Paul Stancu (om de afaceri din judet), Ioana Panagoret (decanul Facultatii de Stiinte si Inginerie a Universitatii Valahia), Violeta Radut (deputat PSD in actuala legislatura) si Madalin Bors (vicepresedinte al PSD).