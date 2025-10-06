De ce a ales Carmen Grebenișan să nu se căsătorească cu Cristian, tatăl copilului ei

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

În martie 2024, Carmen Grebenișan a surprins pe toată lumea când a anunțat că divorțează de Alex Militaru. După încheierea căsniciei, creatoarea de conținut și-a refăcut viața sentimentală și în prezent se află într-o relație cu Cristian, un tânăr care a locuit mult timp în SUA, iar cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată.

Carmen se află acum în ultimele zile de sarcină și a dezvăluit că bebelușul ar putea veni mai devreme decât era estimat inițial, la jumătatea lunii octombrie.

Întrebată de urmăritorii săi pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie, Carmen a explicat că își dorește ca fiecare etapă importantă din viața lor să se întâmple la momentul potrivit. Chiar dacă au discutat și despre căsătorie, nu consideră că este o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a mărturisit ea pe Instagram.

Cum a ales Carmen Grebenișan să nască

Pe măsură ce se apropie momentul în care își va ține pentru prima dată copilul în brațe, Carmen a împărtășit și planurile ei legate de naștere.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Am văzut și vlogul @stefanapeev și mi-a dat încredere să merg pe acest drum. Iar când am cunoscut-o pe moașa am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui @vr.cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a povestit creatoarea de conținut.

Carmen a precizat că va lua deciziile finale în timpul nașterii, ținând cont de sănătatea ei și a bebelușului, punând accent pe siguranță și confort.

„Dacă nu reușesc să rezist la durerea aceasta, că poate o să am dureri foarte mari, dacă simt că mă epuizează, la un nivel la 4 dilatație, mă gândesc că o să cer epidurală. Dacă trec de 5, 6 fără epidurală, practic nu cred că mai aleg să îmi pun, pentru că la 8 oricum se oprește epidurală, ca să poți să împingi un pic”, a mai declarat Carmen Grebenișan.

