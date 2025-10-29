Carmen Grebenișan dezvăluie ce cetățenie va avea fiul ei și al lui Cristian: „Mergem la ambasadă”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:45
162 citiri
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan a făcut public ce cetățenie va primi fiul ei, Kadri, dezvăluind că urmează să meargă cu micuțul la ambasadă pentru a finaliza formalitățile necesare.

Influencerița se bucură din plin de primele săptămâni de viață alături de băiețelul ei, născut pe 5 octombrie 2025, și de partenerul său, Cristian, tatăl copilului, care a fost alături de ea încă de la început.

Carmen a explicat că unul dintre obiectivele recente este obținerea dublei cetățenii pentru Kadri, astfel încât băiețelul să primească și cetățenia americană, urmând ca ei să meargă la Ambasada Statelor Unite ale Americii pentru formalitățile necesare. Aceasta se datorează faptului că tatăl lui, Cristian, este cetățean american, după ce a locuit o perioadă în Miami, iar legea permite copilului să primească cetățenia dacă tatăl său este cetățean american și a locuit în SUA cel puțin cinci ani.

„Apropo de asta, mergem cu Kadri la ambasadă să îi dea cetățenia americană, zilele acestea îl programăm”, a transmis Carmen pe Instagram.

Carmen Grebenișan și Cristian experimentează pentru prima dată bucuriile și provocările vieții de părinți. Cei doi se implică activ și echilibrat în creșterea micuțului Kadri, împărțindu-și responsabilitățile și susținându-se reciproc. Influencerița se poate lăuda cu un partener dedicat, care îi oferă sprijin constant.

„Cristi e foarte implicat, în afară de alăptat face tot ce fac eu pentru bebe, petrece la fel de mult timp cu Kadri ca și cu mine. E o relație 50/50, așa a fost de la început și e perfect pentru noi. Adunat am 8 ore de somn și e perfect. Suntem bine toți așa (...) Când bebe va lega 4 ore pe noapte, adică sper eu că din luna a doua-a treia, vom dormi din nou împreună. Până acum ne descurcăm de minune. Mama lui Cristi ne ajută mult, face tot ce facem și noi acum + ne ajută să avem mese nutritive + casa întreținută non-stop și are grijă de bebe când nu sunt eu sau Cristi pe fază sau acasă. Apoi vine mama mea din 18 noiembrie și bona sper că din februarie”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.

#Carmen Grebenisan, #carmen grebenisan a nascut, #stiri vedete , #stiri vedete
