Carmen Grebenișan răspunde criticilor referitoare la camera bonei: „Mi-ar fi rușine să fac o femeie să suporte stres cu o lună înainte să nască”

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:14
Carmen Grebenișan în ținută full black FOTO: Instagram/ Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan, însărcinată în aproximativ opt luni, a stârnit discuții în mediul online după ce a publicat un video în care prezenta camera copilului și implicit spațiul în care va dormi bona, pe o canapea extensibilă în dressing. Vedeta a explicat că această alegere a fost făcută din necesitate, deoarece nu mai exista o cameră liberă în locuință.

„Practic vom avea nevoie de ajutor pentru că părinții noștri sunt foarte departe. Ai mei sunt plecați din țară, iar părinții lui Cristi locuiesc în Zalău. Am luat în considerare un ajutor, o bonă. Bonă internă pentru că Alina a zis că a fost de ajutor cu treburile casnice. Bona are nevoie de un spațiu și ne-am dat seama că nu mai avem o cameră în plus, așa că am luat o canapea extensibilă”, a explicat Carmen.

Carmen Grebenișan răspunde criticilor

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar Carmen a ținut să clarifice situația pe Instagram Story, răspunzând criticilor:

„Referitor la subiectul bona din dressing. Eu dressing numesc o cameră în care mi-am pus mai multe lucruri și implicit, dressingul. Camera asta nu a fost gândită numai ca dressing. Dar eu, ca să-mi reperez camerele, asta numai așa ca să fiu clară, că pentru oamenii cu puțină minte e clar... Camera aia a fost gândită de la început ca o cameră cu un pat, în care va dormi cineva la noi, care va fi ori în tranzit, ori va sta mai mult. Să fie încă un spațiu de dormit. Nu este dressing comun, este doar al meu.”

Vedeta a mai subliniat că afirmațiile din comentarii au fost exagerate și că intenția sa nu a fost nicidecum de a expune pe cineva la disconfort: „Comentariile mi s-au părut caterincă, mai ales pe TikTok, oamenii sunt foarte creativi. Când răspund și eu cu ironie și primesc mesaje de genul: 'Dar ai tupeu, mie mi-ar fi rușine!' Mie mi-ar fi rușine să fac o femeie să suporte stres cu o lună înainte să nască. Nimic nu poate să mă facă să mă enervez cu copilul în burtă.”

Carmen a precizat că toate condițiile pentru bona sunt asigurate: fereastră, aer condiționat, televizor, dulap, topper, așternuturi și perne pe canapea.

„În timpul programului de lucru, bona nu stă în cameră. Cu siguranță i se vor satisface toate nevoile. De aia nu am vrut să adaug alte corpuri până nu vorbesc cu dânsa, să văd ce are nevoie. Avem 3 băi în casă, 4 camere și da, ne-am gândit și să închid acel dressing.”

Influencerița a mai explicat că nu consideră că trebuie astfel să ceară scuze: „Nu am făcut niciodată un clip în online de apology pentru că nu a fost cazul să fac lucruri de care să îmi fie rușine. Cred că s-a exagerat în comentarii. Am înțeles, gluma e glumă. Mi se pare absurd nivelul exagerării în care s-au dus unele comentarii. Nu-i nimic trist în camera aia”.

