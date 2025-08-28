Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”

Carmen Grebenișan se află pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge copilul în brațe și a decis să își împărtășească planul de naștere cu urmăritorii ei. Influencerița a precizat că partenerul ei, Cristian, va fi alături de ea în sala de naștere și chiar se gândește ca el să taie cordonul ombilical.

Pentru Carmen și partenerul ei, acesta este primul copil, iar emoțiile cresc pe zi ce trece. Viitoarea mămică urmează să aducă pe lume un băiețel și spune că este nerăbdătoare să înceapă noua etapă din viața lor de familie.

Vedeta a mărturisit că își dorește să lase lucrurile să decurgă natural, în funcție de cum se va simți în acel moment. Totuși, o certitudine există: Cristian îi va fi alături indiferent dacă va naște natural sau prin cezariană.

Carmen Grebenișan a dezvăluit detalii despre naștere

Carmen Grebenișan și-a făcut public planul de naștere și a mărturisit că își dorește ca momentul să decurgă cât mai natural posibil. Influencerița vrea ca partenerul ei, Cristian Vereș, să îi fie alături în sala de naștere.

De asemenea, Carmen își propune să nască în poziția în care se simte cel mai confortabil, să evite pe cât posibil epiziotomia și să beneficieze de contact piele-pe-piele imediat după naștere. Vedeta a precizat că ia în calcul epidurala doar dacă va fi absolut necesar, își dorește rooming-in și ca prima alăptare să aibă loc în prima oră după expulzie. Totodată, a menționat că nu vrea ca micuțul să fie hrănit cu formulă sau apă cu glucoză, decât dacă există o recomandare medicală clară.

Recent, Carmen a bifat și ultima vacanță dinainte de a deveni mamă, un sejur la Amsterdam. Ea a explicat că nu a avut emoții să călătorească, fiind asigurată de medic că este în siguranță să zboare.

„Nu mi-a fost teamă, pentru că doamna doctor mi-a spus că e ok. 100% safe (...) Totuși, am ales ca după luna a șaptea să fie ultima dată. A fost ultima dată, acum în Amsterdam, m-am distrat și am zis Gata, e ultima!”, a povestit Carmen Grebenișan.

